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حكومة الوفاق تعلنان أن يومي الأحد والإثنين المقبلين عطلة رسمية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 فبراير، عطلة رسمية في كل المؤسسات والمرافق العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار المجلس، على أن يراعى في المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم، وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وذكر القرار الصادر اليوم الخميس، أن يوم الأحد الموافق 16 فبراير سيكون يوم إجازة، على أن يخصم من الإجازة السنوية للموظف.

ويصادف يوم 17 فبراير الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير التي اندلعت في العام 2011 للإطاحة بالنظام السابق الذي كان يتزعمه الرئيس معمر القذافي.

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  • كان يوم اسود فى تاريخ ليبيا جلب الدمار والخراب وشرد الملايين وهو يوم حداد عام فى ليبيا

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  • يجب على البرلمان اللييى ان يطلب من دول الناتو التى دمرت ليبيا بدعم قطرى دفع تعويضات للشعب الليبى واعادة تعمير المناطق المحررة على نفقتها او نفقة قطر بعد ان اعترف وزير خارجية ايطاليا بخطأ بلاده فى دمار ليبيا عام 2011 وعلى وزير خارجية الحكومة الشرعية المعترف بها من مجلس النواب ان تطلب من روسيا تقديم مشروع قرار يلزم هذه الدول بتعميير بنغازى ودرنة على نفقتها

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