

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ الرجمة |

13 February, 2020

التقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وبين مكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة،

كما أثنى خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية .