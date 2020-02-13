حفتر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي سبل تأمين الحدود البحرية
بوابة إفريقيا الإخبارية/ الرجمة |
13 February, 2020
التقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي في مكتبه بمقر القيادة العامة بالرجمة.
وبين مكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سبل تأمين الحدود البحرية ومنع تسلسل عناصر الجماعة الإرهابية والإجرامية عبرها ومحاربة الإرهاب بصفة عامة،
كما أثنى خلال اللقاء على الجهود التي تبذلها الحكومة الإيطالية في دعم سبل حل الأزمة الليبية .
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