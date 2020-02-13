حادث سرقة يقطع التيار الكهربائي عن الجليدة بالجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، انقطاع التيار عن منطقة الجليدة بمنطقة الناصرية ببلدية الجفارة، نتيحة سرقة خط الكهرباء بالمنطقة.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «مجموعة من المجرمين سرقوا خط جنوب الجليدة مسافة 3200 متر، ما أدى إلى فقد التغذية عن 30 محولا».

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ولفتت الشركة إلى عدم «تحرك الجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة». وتتكرر حوادث سرقة خطوط وأسلاك الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد منذ سنوات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة الكهرباء انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من منازل ومزارع في منطقة العزيزية، جراء سرقة مجهولين أربعة آلاف متر أسلاك كهرباء.

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