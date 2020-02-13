داخلية الوفاق تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مكافحة الإرهاب

أجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد خالد مازن اليوم الخميس برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة الشاملة للحدود في ليبيا “اليوبام” “فنشنزو تاليليفري”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل البعثة مع وزارة الداخلية للعام 2020م واستراتيجية مكافحة الإرهاب وكذلك مناقشة عدة نقاط وجوانب لصيقة بدعم وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية ومكوناتها.

وبين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد رحبت بالجهود المبذولة والخطوات العملية المقامة مع الجانب الأمني الليبي وتعهد بنقل جميع النقاط التي عرضها وكيل الوزارة إلى الاتحاد الأوروبي وأن تكون هناك خطوات ملموسة وعاجلة على الأرض.