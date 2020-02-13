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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس ،عن انقطاع التيار عن منطقة الجليدة بمنطقة الناصرية ببلدية الجفارة، نتيحة سرقة خط الكهرباء بالمنطقة.

وقالت الشركة في بيان ،إن مجموعة من المجرمين سرقوا خط جنوب الجليدة مسافة 3200 متر، ما أدى إلى فقد التغذية عن 30 محولا ،مشيرة إلى عدم تحرك الجهات الاعتبارية في بلدية الجفارة والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة. وتتكرر حوادث سرقة خطوط وأسلاك الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد منذ سنوات.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت شركة الكهرباء انقطاع الكهرباء عن عدد كبير من منازل ومزارع في منطقة العزيزية، جراء سرقة مجهولين أربعة آلاف متر أسلاك كهرباء.