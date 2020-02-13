أكدت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة التوصل لحل سياسي ينهي النزاع في ليبيا.

وبينت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن مجلس الأمن اعتمد القرار 2510 الذي يقرّ نتائج مؤتمر برلين مضيفة أن “ثمة ضرورة حيوية للمضي قدمًا نحو التوصّل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في ليبيا”.

وصوت مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة مساء الأربعاء، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين.

ويشدد القرار على “ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة”.