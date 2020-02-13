الحكومة المؤقتة تعلن الإثنين عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، أن يوم الإثنين المقبل الموافق 17 فبراير، عطلة رسمية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

وقالت الحكومة في بيان لها: “بمناسبة ذكرى العيد التاسع لثورة السابع عشر من فبراير، و الذي يصادف يوم الإثنين الموافق 17 فبراير، وتزامناً مع انتصارات قواتنا المسلحة وتحرير مدينة سرت والتقدم لتحرير عاصمتنا الحبيبة طرابلس من الميليشيات وبراثن الإرهاب”.

وأضاف البيان، “استناداً على أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012، بشأن تحديد العطلات الرسمية.. عليه يعتبر يوم الإثنين القادم الموافق 17/2/2020، عطلة رسمية، وتستثنى من ذلك المؤسسات و الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك”.

وأكدت الحكومة الليبية، أن يوم الأحد المقبل سيكون يوم دوام عمل رسمي، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس.

ويصادف يوم 17 فبراير الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير التي اندلعت في العام 2011 للإطاحة بالنظام السابق الذي كان يتزعمه الرئيس معمر القذافي.

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