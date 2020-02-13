غرفة عمليات الكرامة: الميليشيات تقصف الأحياء لاتهام القوات المسلحة

تجددت الاشتباكات اليوم في محوري عين زارة وخلة الفرجان مع إطلاق قذائف وصواريخ من منطقة السدرة تجاه جنوب طرابلس.

هذا وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قيام الميليشيات بإطلاق أربع قذائف عشوائية على جامعة طرابلس، ما أدى إلى حالة من الهلع وسط الطلبة، كما أكد المركز الإعلامي سقوط قذيفة أخرى على حي البطاطا القريب من الجامعة، مشيرا إلى أن الأنباء تفيد بوفاة امرأة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

المركز الإعلامي أشار إلى أن الميليشيات التابعة للإخوان تطلق هذه القذائف لاتهام القوات المسلحة باستهداف المدنيين.

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