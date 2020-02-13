الغزوي: غير ملزمين بأي اتفاق سياسي لا يتضمن محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات

قال آمر غرفة عمليات القوات المسلحة، اللواء المبروك الغزوي، إن الجيش غير ملزم بأي اتفاق سياسي لا تتضمن بنوده محاربة الإرهاب وتفكيك الميليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.

وأضاف الغزوي في تصريحات صحفية أن الجيش الليبي لن يترك السلاح حتى تتحقق السيادة الكاملة غير المنقوصة في كافة أراضي البلاد، موضحا أن الجيش حسم أمره بحماية الشعب الليبي وكافة مقدراته المادية والمعنوية.

وأشار اللواء الغزوي إلى أن القوات المسلحة مفوضة من الشعب لمواجهة الإرهاب وداعميه ولن تتوقف عن مواجهته حتى دحره والقضاء عليه نهائيا، وأن الشعب وحده لديه الحرية التامة في اختيار ما يراه مناسبا للصالح العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا