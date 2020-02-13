اجتماع موسع لمناقشة القضايا والمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية بالجفرة

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة اجتماع موسع ضم عميد ووكيل المجلس البلدي وكلا من مديري المستشفيات والمراكز الصحية ومنسق قطاع الصحة ورئيس السجل المدني بالجفرة، بحضور رؤساء الفروع البلدية في هون وودان، إضافة لمنسق قطاع التعليم ومندوب عن قطاع الزراعة ورئيس جهاز الحرس البلدي بالجفرة.

الاجتماع تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه مختلف القطاعات الخدمية، وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين كنقص الوقود وانعدام السيولة بالمصارف، ومشاكل صيانة عدد من المدارس ورياض الأطفال، إضافة لمناقشة احتياجات مختلف الأجهزة والقطاعات لتستطيع أداء الدور المناط بها بالشكل الأمثل.

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