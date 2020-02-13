مكافحة الظواهر السلبية.. عين ساهرة على أمن الشارع

قال مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، النقيب البابا العبدلي، اليوم الخميس، إن الحملات التفتيشية والمرورية وعملية تأمين الشارع العام في بنغازي، لن تتوقف أبدا.

وأوضح العبدلي في تصريح لقناة 218، أن الجهاز يقوم بحملات مرورية للتفتيش على المركبات الآلية التي تتجول بدون إجراءات ورخص قيادة لقائدي المركبات ولا تحمل لوحات معدنية، بالإضافة إلى المركبات المتهالكة التي تعيق حركة السير، والمصطفين بطريقة غير قانونية، والعمل على تنظيم حركة المرور.

وأضاف العبدلي، أن قسم المرور والتراخيص بنغازي متعاون مع الجهاز بشكل كبير في الحملات المرورية، مؤكدًا أنه وبالتزامن مع الحملة المرورية هناك لجنة مشكلة بين الجهاز وجهاز الحرس البلدي، ووزارة الصحة وجهاز الرقابة على الأغذية والأدوية، للتفتيش على المطاعم والعيادات.

وأشار العبدلي، إلى أن هناك تعاونا كبيرا من المواطنين مع الجهاز الذي يتلقى بلاغات كثيرة منهم، موضحا “نحن نتحرى على البلاغ إذا كان صحيحا نتحرك فورًا، وإذا كان كيديا لا نتعامل معه، ولكن نتعامل مع كافة البلاغات بجدية”.

وأكد مدير مكتب الإعلام بجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة النقيب البابا العبدلي، أن الحملات على المباني العشوائية لا تزال مستمرة أيضًا، فضلًا عن حملات التأمين لحفظ وضبط الشارع في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية