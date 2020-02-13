الولايات المتحدة: إغلاق المنشآت النفطية يهدد وحدة ليبيا

أكدت نائبة الممثل الدائم المكلف ببعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفير شيري نورمان شاليه أن القرار 2510 بشأن والوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت شاليه في كلمتها بمجلس الأمن بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية في طرابلس إن القرار يدعم بوضوح الخطوات الهامة التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجعل كلاً من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق توافق على الحد من التصعيد واتخاذ خطوات فعالة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار من خلال محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة 5+5 مضيفة أنه يجب استمرار هذه المحادثات دون عوائق.

وأعربت شاليه عن إدانة الولايات المتحدة للتهديد الخطير لوحدة ليبيا ورفاهية الشعب الليبي الذي فرضه إغلاق منشآت النفط والغاز الليبية من قبل القوات المسلحة العربية الليبية” مضيفة أن “موارد الطاقة الليبية ملك لشعبها، وأساس الرفاهية الاقتصادية لليبيا”.