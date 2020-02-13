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مطار معيتيقة يستقبل رحلتين من اسطنبول وعمّان بعد استئناف الرحلات الجوية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الخميس، استئناف الرحلات وحركة الملاحة الجوية بالمطار التي توقفت في وقت سابق اليوم الخميس بسبب تعرضه للقصف، منوهة إلى أن المطار سيستقبل رحلتين قادمتين من اسطنبول وعمّان.

وقالت صفحة مطار معيتيقة على «فيسبوك»: «تصل بعون الله طائرتا الأجنحة الليبية والخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي قادمتين من مطاري اسطنبول والملكة علياء الدولي بعمان حوالي الساعة 17:20 إن شاء الله تعالى بعد عودة فتح المجال الجوي للمطار».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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