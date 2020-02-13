ليبيا: اشتباكات قرب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف دائم لإطلاق النار

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الخميس تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس، مشيرة إلى سقوط قتيل مدني على الأقل، ما أكده شهود عيان. وتأتي المواجهات الجديدة غداة اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بـ”وقف دائم لإطلاق النار”، ويصادق على ما توصل إليه مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني.
تعليق
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حركات مرفوضة .
تحاول المليشيات العثمانية خرق وقف اطلاق للتغطية على مأزق اردوغان فى ادلب والذى جعل منه اضحوكة المجتمع الدولى فهو يهدد والجيش السورى يتقدم اكثر لدرجة ان البهلوان اردوغان يهدد الان جبهة النصرة التابعة له بضربها لارضاء الروس لوقف تقدم الجيش السورى الذى يستخدم الطيران لقصف المليشيات الارهابية بينما الطيران التركى لا يستطيع المشاركة لوجود منظومة دفاع جوى روسية قادرة على اسقاطها مع قيان الطيران الروسى بغارات مكثفة ويحاول اردوغان استجداء الامريكان دون جدوى فهو من استعان بالروس فى صفقة الصواريخ اس 400 اشرب يااردوغان مم الروس ترامب يسخر من هذا الاحمق صعلوك يريد اللعب مع الكبار مع ان صرصار
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