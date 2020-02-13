ليبيا: اشتباكات قرب طرابلس رغم قرار مجلس الأمن المطالب بوقف دائم لإطلاق النار

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الخميس تجدد الاشتباكات في جنوب طرابلس، مشيرة إلى سقوط قتيل مدني على الأقل، ما أكده شهود عيان. وتأتي المواجهات الجديدة غداة اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب بـ”وقف دائم لإطلاق النار”، ويصادق على ما توصل إليه مؤتمر برلين حول ليبيا في 19 يناير/كانون الثاني.

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