أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موسكو امتنعت عن التصويت على مشروع القرار البريطاني بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.

وبحسب سبوتنيك قال المندوب الروسي: “امتنعنا عن التصويت بسبب عدم الوضوح بشأن مدى استعداد جميع أطراف النزاع لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين” مبينا أن الليبيين فقط هم من يجب أن يتخذ القرار بشأن بلادهم.

وصوت مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة مساء الأربعاء، بالموافقة بالأغلبية على اعتماد مشروع القرار رقم «2510» بخصوص وقف إطلاق النار في ليبيا، والترحيب بمخرجات مؤتمر برلين.

ويشدد القرار على “ضرورة إرساء وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة”.