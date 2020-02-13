شركة الإنماء توضّح بشأن “فصل المديرين”

أصدرت شركة الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بيانا أوضحت فيه أسباب فصل بعض مديري الشركات التابعة لها عن العمل.

ووفقا للبيان الذي اطلعت عليه قناة 218، اليوم الخميس، فإن عمليات الفصل تمت وفقا للقوانين المعمول بها وتوصيات مجلس وزراء حكومة الوفاق وديوان المحاسبة فيما يتعلق بأنها عمليات الازدواج الوظيفي بين عضوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في إطار تطبيق معايير الحوكمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق طارق يوسف أن قرارات الإعفاءات الجديدة تأتي في إطار التزام الصندوق بمعايير العمل الإداري ما يضمن الشفافية، مؤكدا أن الجمع بين العضويات لا يتناسب وأحكام القانون وتوصيات الجهات الرقابية.

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