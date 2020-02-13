

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

أعلن مطار معيتيقة عودة فتح المجال الجوي للمطار بعد تعليق الرحلات من المطار إثر تعرضه للقصف.

وأكد المطار أنه من المقرر وصول طائرتا الأجنحة الليبية والخطوط الجوية الليبية لمطار معيتيقة الدولي قادمتان من مطاري إسطنبول والملكة علياء الدولي بعمان 17:20 بعد عودة فتح المجال الجوي للمطار .

وأعلن المطار أن الشركة المنفذة لمشروع فتح طريق مزدوج بمطار معيتيقة الدولي باشرت أعمالها مؤكدة إغلاق الباب الرئيسي لتسهيل عمل الشركة داعية الموظفين والمسافرين لاستعمال مدخل بوابة قاعدة معيتيقة لحين الانتهاء من العمل واعادة افتتاحه من جديد