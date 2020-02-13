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عقيد تابع لمجموعات الوفاق المسلحة يؤكد عدم التزامهم بدعوات وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أظهر تصريح أدلى به آمر سلاح المدفعية فيما يسمى بعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، عقيد فرج مصطفى إخليل، عدم التزام المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمخرجات مؤتمر برلين وبقرار مجلس الأمن الدولي الرامية إلى احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر إخليل، في تدوينة على فيسبوك، أن المجموعات المسلحة شنّت اليوم الخميس هجوما على مواقع القوات المسلحة الليبية جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف والمدفعية.

وقال إخليل، “قدائف ومدفعية قواتنا تنهال كالمطر على العدو بهذه اللحظات. أكبر هجوم مدفعي. الله أكبر، الله أكبر”.

ويأتي هذا التصريح بعد تواتر أنباء عن سقوط نحو 4 قذائف عشوائية في جامعة طرابلس ومنازل مدنيين في شارع “البطاطا”، مما تسبب في وفاة امرأة.

وذكر شهود، أن قذيفة عشوائية سقطت في منطقة “البطاطا” أدت إلى وفاة المواطنة “ليلي أبوخريص”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، قرارا يطالب بـ “وقف دائم لإطلاق النار”، وذلك استكمالا للهدنة المعلنة بين القوات المسلحة وحكومة الوفاق، والتي أعلنت في 12 يناير الماضي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • هذا الفقيد حمار لا يفقه اى شئ فى المجال العسكرى بدليل جلب مرتزقة من ادلب تحارب مقابل اجر وهو يتفرغ لاكل المبكبكة والبازين فاى مدفعية ياحمار لو ان الجيش الوطنى اطلق صواريخ اسكود ارض ارض تمسح مصراطة من على الخارطة فالمدفعية تاثيرها محدود فى ظل وجود قوات نظامية محصنة وعندها طيران قادر على سحقها بسهولة اتفووووه عليك غبى من سواقط خيام النكاح وامك ببتناك من المرتزقة ياديوث

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  • هل نظرت فى المرآه ياخليل انظر واستعذ بالله من شر ما خلق وقل وانت تنظر الى وجه شيطانى حقير قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق .

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  • عقيد فرج مصطفى إخليل، اكد عدم التزام المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمخرجات مؤتمر برلين وبقرار مجلس الأمن الدولي الرامية إلى احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.
    هو في الصورة شكله مش بطال خاصة البدلة والعمامة طالعين عليه وهو يشبه (( رامبو ))

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