عقيد تابع لمجموعات الوفاق المسلحة يؤكد عدم التزامهم بدعوات وقف إطلاق النار

طرابلس-العنوان

أظهر تصريح أدلى به آمر سلاح المدفعية فيما يسمى بعملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، عقيد فرج مصطفى إخليل، عدم التزام المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بمخرجات مؤتمر برلين وبقرار مجلس الأمن الدولي الرامية إلى احترام وقف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر إخليل، في تدوينة على فيسبوك، أن المجموعات المسلحة شنّت اليوم الخميس هجوما على مواقع القوات المسلحة الليبية جنوب العاصمة طرابلس بالقذائف والمدفعية.

وقال إخليل، “قدائف ومدفعية قواتنا تنهال كالمطر على العدو بهذه اللحظات. أكبر هجوم مدفعي. الله أكبر، الله أكبر”.

ويأتي هذا التصريح بعد تواتر أنباء عن سقوط نحو 4 قذائف عشوائية في جامعة طرابلس ومنازل مدنيين في شارع “البطاطا”، مما تسبب في وفاة امرأة.

وذكر شهود، أن قذيفة عشوائية سقطت في منطقة “البطاطا” أدت إلى وفاة المواطنة “ليلي أبوخريص”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، قرارا يطالب بـ “وقف دائم لإطلاق النار”، وذلك استكمالا للهدنة المعلنة بين القوات المسلحة وحكومة الوفاق، والتي أعلنت في 12 يناير الماضي.