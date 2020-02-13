

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

التقى وفد من مجلس النواب الموازي الذي يؤدي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، بنائب السفير الامريكي بالعاصمة التونسية ، “جوش هاريس” ، ومدير القسم السياسي والاقتصادي “لسلي اوردمان”، والمسئول السياسي “جوليان هادس”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن نائب السفير أكد للوفد أن الزيارة ساعدت صناع القرار في واشنطن وأعضاء الكونجرس الأمريكي في تعميق فهم الازمة الليبية، حيث انعكس ذلك في جلسة الاستماع بمجلس الشيوخ حول ليبيا يوم أمس الأربعاء.