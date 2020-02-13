اخبار ليبيا الان

المالية تطلب البدء بتخفيض مرتبات “الرئاسي والوفاق”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعث مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية صالح الرفاعي بكتاب خاطب فيه مراقبي الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها.

وطالب الرفاعي في الكتاب بتنفيذ أحكام القانون بالقرار 24 الصادر العام الماضي الذي ينص على تخفيض أجور وظائف محددة وهي مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات، بنسبة 40%، على أن تخفض قيمة مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بنسبة 30 % ابتداء من مرتبات شهر يناير الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن الفرق الفنية بالوزارة أطلقت خطة لمواجهة التضخم الحاصل في المرتبات تسعى لتطبيقها خلال عام 2020.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ومن يدفع ثمن باكوا الشيكولاطة للسراج التى تجعله بعيش بعيد عن الواقع ويبصم على المطلوب عندما يستدعيه السلطان المعتوه للباب العالى

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  • اخبار ليبيا الان
    -: المالية تطلب البدء بتخفيض مرتبات “الرئاسي والوفاق”؟؟
    ليه عليكم مساكين كيف تبوهم يعيشوا ؟ خاصة ان الملايين التي سرقوها لا تكفيهم ؟؟

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