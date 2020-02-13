-: المالية تطلب البدء بتخفيض مرتبات “الرئاسي والوفاق”؟؟

بعث مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية صالح الرفاعي بكتاب خاطب فيه مراقبي الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها.

وطالب الرفاعي في الكتاب بتنفيذ أحكام القانون بالقرار 24 الصادر العام الماضي الذي ينص على تخفيض أجور وظائف محددة وهي مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارات، بنسبة 40%، على أن تخفض قيمة مرتبات مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بنسبة 30 % ابتداء من مرتبات شهر يناير الماضي.

وقال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إن الفرق الفنية بالوزارة أطلقت خطة لمواجهة التضخم الحاصل في المرتبات تسعى لتطبيقها خلال عام 2020.

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