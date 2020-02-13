تونس :ضبط 6 أفارقة بصدد التسلل إلى ليبيا

تمكنت وحدات المنطقة البحرية بنابل, شمال شرق تونس من ضبط مركب بحري على متنه 24 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي, وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس 13 فيفري 2020.

كما تمكنت, أمس الأربعاء, الوحدات التابعة لمركز الأمن الوطني بقصور الساف من محافظة المهدية, وسط شرق البلاد, من إلقاء القبض على 6 أشخاص على متن سيارة خاصة, وبالتحري معهم تبين أنهم كانوا بصدد التحضير لتنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة إنطلاقا من سواحل الجهة وحجزت لدى أحدهم مبالغ مالية قدرها 3700 أورو و9700 دينار جزائري.

وبمراجعة النيابة العمومية, أذنت بالإحتفاظ بهم من أجل إجتياز الحدود البحرية خلسة وحجز السيارة والمبالغ المالية على ذمة الأبحاث.

وفي سياق متصل, تمكنت فرقة الإرشاد الحدودي ببن قردان, جنوب البلاد, من مباشرة قضية عدلية متبعة ضد 6 أفارقة تم ضبطهم بصدد التسلل باتجاه القطر الليبي.