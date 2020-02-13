بعد يوم من زيارته لبنغازي.. نائب المدير الإقليمي لأفريقيا بالصليب الأحمر الدولي يدعو لإيجاد حل منسق وعاجل لضمان حل الأزمة

أخبار ليبيا24

دعا، باتريك يوسف، نائب المدير الإقليمي لأفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، إلى ضرورة إيجاد حل منسق وعاجل لضمان حل الأزمة في ليبيا.

وقال يوسف على تويتر، إن “التعاطف والوعود الفارغة لن تحل الأزمة في ليبيا”. مضيفًا أن “وجود حل منسق وعاجل هو الضمانة الوحيدة لحماية المدنيين في طرابلس وبنغازي وسبها وغيرها من المدن في هذا البلد الجميل”.

وكان يوسف، قد ذكر في وقت سابق، أن البنية التحتية في ليبيا أصبحت مُنهكة، وذلك بعد تسع سنوات من القتال.

وتأتي تصريحات، نائب المدير الإقليمي لأفريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بعد يوم من زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى بنغازي، ولقائها مع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، في حضور وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي السيد مرعي الدرسي.

وجاءت الزيارة في إطار رسمي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، وذلك سعيا من اللجنة لتقوية العلاقات مع السلطات الليبية، من خلال العمل عبر كبار المسؤولين في الحكومة الليبية.

وناقش اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الحكومة الأوضاع الإنسانية في مختلف ربوع البلاد، خاصة المناطق التي تقع في مناطق الاشتباكات، وآليات عمل اللجنة وجمعية الهلال الأحمر الليبي في تخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين خاصة قاطني تلك المناطق.

كما بحث الاجتماع آليات التشبيك مع اللجنة عبر السلطات المحلية في تسهيل عملها الإنساني كجهة محايدة هدفها التخفيف من معاناة السكان في أماكن النزاعات وغيرها.

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