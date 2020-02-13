

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

13 February, 2020

شدد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال لقائه مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم في بنغازي، على أن “إيطاليا لا تقبل أي تدخل خارجي ويجب أن نعمل بجد من أجل وقف دائم لإطلاق النار”.

وقال دي مايو، في رسالة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في ليبيا هناك أشخاص يريدون إجابات. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون الجواب بأي شكل من الأشكال عسكري. لا يمكن أن تكون أسلحة أو قصف. يجب أن يكون الطريق المتبع حتماً هو طريق الحوار والدبلوماسية”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضاف دي مايو: “نعمل بشكل ملموس لضمان أن يتم السير في هذا الطريق من قبل الجانبين ومن الضروري بالنسبة لنا أن يتم احترام نتائج مؤتمر برلين”.

وأشار دي مايو إلى أنه يوم الأحد سيكون في موناكو لحضور المؤتمر الوزاري حول نتائج مؤتمر برلين، حيث سيلتقي بزملاء من الدول الأخرى المنخرطة في الملف الليبي، موضحًا أنه سيلتقي بالوزير الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل في روما في إطار مجموعة 2 + 2 مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني. (