مصادر: الثني يستقيل من رئاسة لجنة إعادة استقرار بنغازي

بنغازي-العنوان

أفادت مصادر خاصة لصحيفة العنوان، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالله الثني، قرر الاستقالة من رئاسة لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي، المُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وذلك دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الاستقالة.

ومنذ تأسيسها في أكتوير 2017 تكفلت اللجنة بمراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية في بنغازي المقدمة من الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات وغيرها.

كما تكفلت اللجنة، بتحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المتطلبات والعمل على تأمينها من خلال الحكومة الليبية ومصرف ليبيا المركزي وتحميل الأموال المخصصة من المصرف المركزي على الترتيبات المالية وفقاً للتشريعات النافذة.

وتولت اللجنة أيضاً تفويض المصرف المركزي بالإشراف على عملية إنفاق الأموال على البنود المطلوبة، وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية والإدارية التي يراها ملائمة بالإضافة لتوليها إعداد تقارير دورية منتظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهه.