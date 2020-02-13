صالح يدعو النواب لجلسة مهمة الثلاثاء

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعضاء البرلمان لحضور الجلسة الرسمية التي وصفها بالهامة التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء القادم بمقره بمدينة طبرق.

وكان أعضاء مجلس النواب اتفقوا في جلسة الثلاثاء 4 فبراير الماضي على تحديد خمسة شروط للمشاركة في حوار جنيف تتمثل في أن يتم اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس داخل البرلمان وأن يتم إحالتها عن طريق رئيس مجلس النواب كما قرر النواب أن يتم إحالة قائمة الأعضاء الـ 14 لمجلس النواب وأن يتم تحديد مهمة لجنة الحوار والمدة الزمنية لها وكذلك آلية عملها وألا يتم إقرار أو اعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب مع عدد مساواة عدد ممثلي مجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري في أعمال حوار جنيف.