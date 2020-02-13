كيف سيؤثر قرار مجلس الأمن على الواقع الليبي؟

قال مستشار القيادة العامة للجيش الوطني، صلاح الدين الشكري، إنه يجب التركيز على مسألة التوصيفات واختيار الكلمات المناسبة في الحالة الليبية، معتبرا أن ليبيا تتعرض لعدوان خارجي من دولتي قطر وتركيا، مضيفاً أن التوصيفات والكلمات لها دلائل ومعانٍ وأن اختيارها بالصورة السليمة والدقيقة والمناسبة سيكون في صالح القضية الليبية التي اعتبرها أمنية بامتياز.

وعبّر الشكري، خلال استضافته في حلقة برنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الخميس، التي تناولت قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن ليبيا، عن خشيته من أن يؤثر القرار على الجيش الوطني ويحول دون إكماله مهمته في طرابلس حيث ما تزال القوات المسلحة في أماكنها ومراكزها، مستشهداً بحالات منها الحالة الكورية والحالة السودانية والحالة الألمانية ما قبل سقوط الاتحاد السوفييتي.

وعن حكومة الوفاق، قال الشكري إنها تعتبر أداة للعدوان القطري التركي على ليبيا، وإن ليبيا في هذا الظرف تعيش حالة عدوان يتحتم فيه الدفاع عن النفس وعن الأرض وهو ما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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