مؤسسة النفط: 418 مليون دولار هبوطًا في إيرادات الخام خلال يناير مقارنة بديسمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، بلوغ إيرادات النفط خلال شهر يناير الماضي 1.77 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضًا بحوالي 418 مليون دولار أمريكي (19%) مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019، وارتفاعًا بحوالي 167 مليون دولار أمريكي (10.4%) بالمقارنة مع إيرادات شهر يناير من السنة الماضية.

وتتمثل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، إضافة الى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن إيرادات شهر يناير سجلت انخفاضا مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019، إلا أن إيرادات شهر ديسمبر، التي بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، تُعتبر مرتفعة نسبيًا، لافتًا إلى أن إيرادات شهر يناير المقدرة بحوالي 1.77 مليار دولار تعتبر متقاربة نسبيًا مع إيرادات شهر نوفمبر التي بلغت حوالي 1.78 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا نسبيًا في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شملت إيرادات شهر يناير عائدات مبيعات تمت في شهر ديسمبر بسعر متوسط بلغ 66.48 للبرميل الواحد.

وأوضح صنع الله إن إيرادات يناير تأثرت بـ«الخسائر المسجلة في الإنتاج خلال شهر ديسمبر، كما هو الحال عند توقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب الإغلاق غير القانوني لخطوط الأنابيب»، موضحًا أن الإيرادات ستشهد «تراجعًا أكبر خلال شهر فبراير نتيجة استمرار الإقفالات التي أجبرتنا على وقف الإنتاج».

ووبينت مؤسسة النفط إنالارتفاع في إيرادات شهر يناير 2020، والذي يقدر بحوالي 10.4% بإيرادات نفس الشهر من العام الماضي، يفسر بارتفاع هام في سعر النفط منذ العام الماضي. وتشمل إيرادات شهر يناير عائدات مبيعات تمّت في شهر ديسمبر.

يشار إلى أن متوسط سعر سلة خامات «أوبك» في شهر ديسمبر 2019، بلغ 66.48 دولار أمريكي، مقابل 56.94 دولار أمريكي في شهر ديسمبر 2018، أي بارتفاع قدره 9.54 دولار أمريكي.

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