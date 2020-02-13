بحث إعادة تفعيل منفذ إيسين مع الجزائر

بحث عدد من المسؤولين في بلدية غات، في اجتماع عقدوه بمقر مديرية جمارك غات، الخميس، إعادة افتتاح معبر إيسين الحدودي مع الجزائر.

وضم الاجتماع رؤساء القطاعات الأمنية وغرفة التجارة غات، ورقابة الصحة الدولية، ورقابة الأدوية والأغذية، والرقابة الإدارية، ونقيب تجار غات، حيث أشاروا إلى أهمية إعادة تفعيل المعبر الحدودي مع الجزائر والذي يعد شريان حياة مهم لسكان المنطقة.

وناقش الحضور الاتفاقيات السابقة التي أبرمها الجانب الليبي مع نظيره الجزائري في إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح الطرفين.

وتباحث المجتمعون خلال الجلسة حول إمكانية تعاون القطاعات الأمنية لتفعيل المنفذ البري (إيسين)، ومعالجة المعوقات الفنية ومناقشة مبادرة غرفة التجارة لتنشيط التجارة بالمنفذ، وتبادل الصادرات بين الجانبين الليبي والجزائري في خطوة نحو تحقيق انتعاش اقتصادي لسكان المنطقة.

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