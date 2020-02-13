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رئاسة البرلمان تدعو الأعضاء لجلسة مهمة الثلاثاء في مدينة طبرق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء البرلمان لحضور الجلسة التي ستعقد الثلاثاء القادم.

وأعلن المجلس عبر موقعه الرسمي أن المستشار عقيلة دعا لجلسة مهمة يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري في مدينة طبرق.

وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا في جلستهم الأخيرة المسار السياسي المزمع عقده في جنيف، وأعلنوا عدة شروط من بينها أن يتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب تحت قبة البرلمان، وأن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، وألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب في حال قرر المجلس المشاركة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • على البرلمان ان يرسل رئيسه الى رؤساء برلمانات الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن تدعوهم لدعم البرلمان الليبى المنتخب من الشعب فى ممارسة حقه فى اختيار الحكومة وحجب الثقة عنها مثل اى دولة ديمقراطية فى العالم وان تصدر هذه البرلمانات قرارات لحكوماتها بحظر التعامل مع اى حكومة ليبية لم تنل ثقة البرلمان دعما للديمقراطية

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