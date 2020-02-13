رئاسة البرلمان تدعو الأعضاء لجلسة مهمة الثلاثاء في مدينة طبرق

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء البرلمان لحضور الجلسة التي ستعقد الثلاثاء القادم.

وأعلن المجلس عبر موقعه الرسمي أن المستشار عقيلة دعا لجلسة مهمة يوم الثلاثاء 18 من الشهر الجاري في مدينة طبرق.

وكان أعضاء مجلس النواب قد ناقشوا في جلستهم الأخيرة المسار السياسي المزمع عقده في جنيف، وأعلنوا عدة شروط من بينها أن يتم اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب تحت قبة البرلمان، وأن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها، وألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب في حال قرر المجلس المشاركة.

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