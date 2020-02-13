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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وفاة أحد منتسبيها جراء سقوط قذيفة بمنطقة طريق الشوك بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن م.أول أيمن علي الجفايري التابع للإدارة العامة للدعم المركزي توفي إثر سقوط قذيفة بمنطقة طريق الشوك بالعاصمة طرابلس.

وكانت عملية بركان الغضب أعلنت اليوم الخميس مقتل سيدة وإصابة أربعة مدنيين آخرين جراء قصف عشوائي استهدف جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن سيدة توفيت وجرح ثلاثة مدنيين آخرين بحي (الهضبة البطاطا) جنوب العاصمة طرابلس جراء قصف عشوائي شنه الجيش على الحي فيما أصيبت سيدة بجروح طفيفة في منطقة بوسليم جراء القصف.

وأكدت عملية بركان الغضب أن القصف أدى إلى حالة من الهلع بين الطلبة في جامعة طرابلس وكذلك في مطار معيتيقة حيث أدى القصف لحالة من الهلع والفوضى بين المسافرين والموظفين بالمطار.