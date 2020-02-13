مؤسسة النفط: تراجع إيرادات يناير 19% مقارنة بديسمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر يناير 2020 قد بلغت حوالي 1.77 مليار دولار أمريكي (1,768,879,320.49) مسجلة بذلك انخفاضا بحوالي 418 مليون دولار أمريكي (19 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019، وارتفاعا بحوالي 167 مليون دولار أمريكي (10.4 بالمئة) بالمقارنة مع إيرادات شهر يناير من السنة الماضية.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن إيراداتها تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والاتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “لقد سجلت إيرادات شهر يناير انخفاضا مقارنة بإيرادات شهر ديسمبر 2019. إلاّ أنّ إيرادات شهر ديسمبر، التي بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي، تُعتبر مرتفعة نسبياً. كما تعتبر إيرادات شهر يناير المقدرة بحوالي 1.77 مليار دولار أمريكي متقاربة نسبيا مع إيرادات شهر نوفمبر التي بلغت حوالي 1.78 مليار دولار أمريكي.”

وأضاف ” من ناحية، تعكس هذه الأرقام ارتفاعًا نسبيًا في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شملت إيرادات شهر يناير عائدات مبيعات تمت في شهر ديسمبر بسعر متوسّط بلغ 66.48 للبرميل الواحد ومن ناحية أخرى، تأثرت إيرادات شهر يناير بالخسائر المسجلة في الإنتاج خلال شهر ديسمبر، كما هو الحال عند توقف الإنتاج بحقل الفيل بسبب الإغلاق غير القانوني لخطوط الأنابيب” مضيفا “سنشهد تراجعا أكبر في الإيرادات خلال شهر فبراير نتيجة استمرار الإقفالات التي أجبرتنا على وقف الإنتاج.”

وأضافت المؤسسة يُفسر الارتفاع في إيرادات شهر يناير 2020، والذي يقدر بحوالي 10.4 بالمئة مقارنة بإيرادات نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع هام في سعر النفط منذ العام الماضي. وتشمل إيرادات شهر يناير عائدات مبيعات تمّت في شهر ديسمبر.

وأوضحت المؤسسة أنّ متوسّط سعر سلة خامات أوبك في شهر ديسمبر 2019 قد بلغ 66.48 دولار أمريكي، مقابل 56.94 دولار أمريكي في شهر ديسمبر 2018- أي بارتفاع قدره 9.54 دولار أمريكي.