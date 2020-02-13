مجلس الوزراء يتابع مع نواب الجنوب احتياجات المنطقة

عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم اجتماعا موسعا في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، ضم عددا من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، وذلك لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات في الاجتماع السابق.

الاجتماع ناقش الآلية الموضوعة من قبل اللجنة المنبثقة عن الاجتماع السابق لحصر احتياجات الجنوب وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، حيث أكد رئيس الحكومة على ضرورة تصنيف المختنقات على أن تكون الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والطرق، كما أكد شروع الحكومة في حل المختنقات العاجلة من توفير للمحروقات والمواد الطبية والغذائية، والاحتياجات اليومية الضرورية للمواطن في الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا