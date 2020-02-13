وزارة الداخلية تستعد لعقد مؤتمر علمي حول الهوية وحماية السيادة الوطنية

عقدت اللجنتان التحضيرية والعلمية لمؤتمر الهوية وحماية السيادة الوطنية الذي ترعاه وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اجتماعها الأول أمس بديوان الوزارة في مدينة بنغازي.

وناقشت اللجنتان الاستعدادات للمؤتمر الذي يقام تحت شعار “هويتنا .. وطننا”، والذي ينعقد في بنغازي في الرابع عشر والخامس عشر من مارس المقبل، إلى جانب أهداف المؤتمر ومحاوره وشروط المشاركة فيه والتجهيزات اللوجستية اللازمة لانعقاده.

ويهدف المؤتمر إلى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تعمل على إضعاف الهوية الوطنية، وإيضاح الرؤية العامة لحماية الهوية والسيادة الوطنية من خلال الآليات السيادية والتنفيذية لمؤسسات الدولة.

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