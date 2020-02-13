

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

13 February, 2020

وجهت وزارة المالية بحكومة الوفاق بالتقيد بقرار مجلس الوزراء بشأن خفض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بنسبة 40%.

جاء ذلك في خطاب موجه من مدير إدارة المراقبين الماليين صالح امحمد الرفاعي إلى مراقبي مراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين ومساعديهم بالوزارات والهيئات والمؤسسات والجامعات والمستشفيات.

وأشار الخطاب إلى “قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2019 بتقرير بعض الأحكام بشأن مرتبات وظائف عليا” حيث نص على تخفيض مرتبات رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة والوزراء ومن في حكمهم ووكلاء الوزارة بنسبة 40% أما مستشاري رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ومستشاري الوزراء فتخفض مرتباتهم بنسبة 30% اعتبارا من 1 يناير 2020.

وطالب الخطاب الجهات الموجهة إليه بالتنفيذ والتقيد وفق ما نص عليه القرار

