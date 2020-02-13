اجتماع لبحث آليات تنفيذ قرار تفعيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء

عقد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمس اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتفعيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء العامة، وتحصيلها من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة يرأسها مدير الإدارة العامة للأمن المركزي، تكون مهمتها الخروج مع موظفي الجباية لحمايتهم وضمان سير عملهم على الوجه الأمثل، على أن تشرع اللجنة في أعمالها من مدينة بنغازي كمرحلة أولى.

من جهته أشار وزير الداخلية إلى أن الحملة لا تهدف للتضييق على المواطن، بل تعنى بتحصيل رسوم الجباية من أصحاب الأنشطة الاقتصادية الذين تستهلك مصانعهم وأنشطتهم كميات كبيرة من التيار الكهربائي دون دفع الرسوم المقررة.

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