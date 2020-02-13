أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أنه يجب تفكيك الجماعات المسلحة والتصدي للمليشيات المتطرفة والعمل على توزيع عادل لموارد ليبيا

وقال شينكر خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ للسياسة الخارجية الأمريكية في ليبيا، إنه “يجب معالجة القضايا الصعبة في ليبيا كتفكيك الجماعات المسلحة والتصدي للمليشيات المتطرفة والعمل على توزيع عادل لموارد ليبيا” حسبما أوردت وكالة نوفا.

وأضاف أن “تواصل العنف في ليبيا سيؤدي إلى تطرف كافة الأطراف إضافة إلى وجود مرتزقة روس وكذلك من سوريا وتشاد والسودان، فكل من روسيا وتركيا تسعى لتحقيق أجندتها في المنطقة، السلام والأمن في منطقة البحر المتوسط أصبح على المحك الآن.”