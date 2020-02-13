هيئة الكهرباء تبحث مشاكل انقطاع التيار في درنة وطبرق والقبة

التقى رئيس الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري أمس بمدينة بنغازي، أعضاء من مجلس النواب عن بلدية درنة فرج الشلوي وحمد البنداق، وعن بلدية طبرق النائب الصالحين عبد النبي، ومدير دائرة توزيع كهرباء القبة مفتاح بوصدر.

ووفق الهيئة فقد تناول اللقاء بحث أبرز مشاكل الكهرباء التي تعاني منها مدينتا درنة وطبرق ومنطقة القبة، ووضع الحلول العاجلة لها، والوقوف على جميع الاحتياجات وتوفيرها في أسرع وقت ممكن حتى تصل الكهرباء للمواطن دون انقطاع.

هذا وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد الأشهب، والمدير التنفيذي للشركة عوض البدري.

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