إنتلجنس : القصب أول الخاسرين من إقفال النفط عن مصفاة الزاوية

ليبيا – قال موقع ” أفريكا إنتلجنس ” الغربي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية أن الجيش الليبي كسب ورقة جديدة من خلال قطع طريق الإمدادات متمثلًا في خط الأنابيب من حقل شرارة النفطي إلى مصفاة الزاوية مصفاة منذ 8 فبراير .

وقال الموقع ان حفتر استفاد من سلاح جديد سيساعده في السيطرة على مدينة الزاوية على بعد 30 كم غرب طرابلس حيث المصفاة المغلقة حاليًا وكانت تخدم طرابلس بشكل رئيسي من خلال تكرير 120،000 طن من وقود الديزل و 49000 طن من البنزين ، و 120،000 طن من وقود التدفئة وغيرها .

وأشار الموقع الى سيطرة مليشيا لواء النصر الذي يقوده محمد كشلاف المكنى ” القصب ” على الموقع وتجارة منتجات غاز البترول المسال كل شهر.

وقال التقرير أن القصب المنحدر من قبيلة أولاد أبو حميرة يجني عائدات مالية كبيرة بفضل تهريب البنزين إلى تونس عن طريق زوارة وغيرها من المليشيات النشطة على الحدود الليبية التونسية.

وإعتبر ” أفريكا إنتلجنس ” أن أول من يتعرض لخسارة في الإيرادات نتيجة إغلاق ضخ النفط هو محمد كشلاف ” القصب بينما في 11 فبراير ، بينما عيّن المشير حفتر الآمر السابق للسجون العسكرية اللواء عبدالله الهمالي آمرًا للمنطقة العسكرية الزاوية ، وفقًا للتقرير .

المصدر : أفريكا انتلجنس

الترجمة / المرصد

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