اجتماع حراك أهالي الجفرة لمناقشة المختنقات التي تعانيها مدن الجفرة

عقد بقاعة الحرية في هون الاجتماع الثاني لحراك أهالي الجفرة بحضور أعضاء الحراك من مدن الجفرة الخمس وعدد من الحكماء والأعيان فيها، ونخبة من الأكاديميين والإعلاميين ومنتسبي بعض مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة.

الاجتماع نوقشت فيه المشاكل والمختنقات التي تعاني منها مدن الجفرة والقطاعات الخدمية بها، والمتمثلة في احتياجات القطاعات الخدمية وأزمة نقص الوقود وغاز الطهي، كما تمت مناقشة أزمة انعدام السيولة بالمصارف.

وخلص الاجتماع إلى وضع خطة وآلية عمل للتواصل مع مختلف المسؤولين بالقطاعات الخدمية، للوقوف على مشاكل هذه القطاعات والتواصل مع كافة جهات الاختصاص التابعة لها لحل مختنقاتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا