داخلية الوفاق: اجتماع لتنسيق عمل الأجهزة الأمنية بطرابلس

اجتمع مدير أمن طرابلس عميد اسامة عويدان اليوم الخميس مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ومدير أمن تاجوراء ومساعد مدير الامن للشؤون الامنية بمدير أمن طرابلس ومساعد المدير للشؤون الأمنية بمديرية أمن جنزور، ورئيس جهاز الامن الداخلي طرابلس وقسم النجدة واللاسلكي وقسم المرور والبحث الجنائي طرابلس وقوة دعم المديرية بالإضافة وعدد من الضباط بالمديرية. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة الأمنية لفرض السيطرة الامنية بما يكفل حفظ الأمن والاستقرار واظهار هيبة الدولة وتفعيلا للخطة الامنية رقم 8/2020 القاضية بتأمين العاصمة طرابلس.

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