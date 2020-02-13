ليبيا: تعددت المبادرات فأين الإنجازات؟

مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا بوقف إطلاق النار في ليبيا، لكن القرار لم يصمد ميدانيا وتم انتهاكه بعد صدوره حيث جرت معارك في جنوب العاصمة طرابلس. فهل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا قابلة للتنفيذ؟ مجلس الأمن يشدد على عدم طرح شروط مسبقة، ولكن ما يعرقل الحل هي الشروط المسبقة نلخصها في طلب السراج أن تعود قوات الجيش الوطني من حيث أتت وطلب خليفة حفتر بتفكيك كافة الميليشيات في طرابلس. فمن من الطرفين سيتنازل عن شرطه المسبق؟ الكل يردد بأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا ولكن المعارك على الأرض هي التي فرضت واقعا جديدا.

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