“صالون ثقافي” ينشر الأدب والفن في بني وليد

شهد مقر نادي القادسية في مدينة بني وليد، الخميس، افتتاح “صالون ثقافي” يهدف إلى إحياء وتنشيط العمل الثقافي في المدينة عبر إقامة بعض المناشط الثقافية والمحاضرات والندوات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

ويشمل الصالون عرض ومناقشة الإصدارات والكتب، وإقامة المعارض والحفلات الموسيقية والمسرح، وعروض السينما، والاهتمام بالإنتاج الثقافي في بن وليد وتقديمه لجمهور المهتمين ودراسة الإرث المعماري والأدبي والفني في المدينة.

ويسعى الصالون الثقافي أيضا إلى الانفتاح على الثقافة الحديثة في الأدب والفكر والفنون وجذب الكفاءات الثقافية في المدينة للمشاركة في مناشطه.

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