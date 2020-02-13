اخبار ليبيا الان

“صالون ثقافي” ينشر الأدب والفن في بني وليد

تم النشر منذُ 18 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر نادي القادسية في مدينة بني وليد، الخميس، افتتاح “صالون ثقافي” يهدف إلى إحياء وتنشيط العمل الثقافي في المدينة عبر إقامة بعض المناشط الثقافية والمحاضرات والندوات في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

ويشمل الصالون عرض ومناقشة الإصدارات والكتب، وإقامة المعارض والحفلات الموسيقية والمسرح، وعروض السينما، والاهتمام بالإنتاج الثقافي في بن وليد وتقديمه لجمهور المهتمين ودراسة الإرث المعماري والأدبي والفني في المدينة.

ويسعى الصالون الثقافي أيضا إلى الانفتاح على الثقافة الحديثة في الأدب والفكر والفنون وجذب الكفاءات الثقافية في المدينة للمشاركة في مناشطه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك