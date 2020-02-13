اجتماع لـ بلدي الجفرة لاستعراض المختنقات بمدن البلدية

عُقد، اليوم الخميس، بديوان المجلس البلدي الجفرة، اجتماعا موسعا ضم عميد وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء الفروع ومسؤولي بعض القطاعات.

واستعرض الاجتماع المختنقات والإشكاليات لمدن بلدية الجفرة هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء، حيث قدمت المتطلبات اللازمة والملحة في مجالات التعليم والطرق والصحة والمياه والصرف الصحي من قبل مسؤولي القطاعات والشؤون المحلية لعرضها على مجلس وزارء الحكومة الليبية للنظر فيها واقرارها .

وأفاد مراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” نقلا عن مصادر، أن وفدا وزاريا من الحكومة الليبية سيقوم بزيارة لبلديات ومدن الجنوب انطلاقا من الجفرة للوقوف والاطلاع على احتياجاتها في كافة المجالات.

يشار إلى أن الحكومة الليبية كانت قد قررت في وقت سابق تخصيص 80%، من ميزانيتها للعام 2020 لمناطق الجنوب الليبي .