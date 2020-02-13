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الشاطر يشكك في جدية قرارات مجلس الأمن

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

شكك عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر في جدوى قرارات مجلس الأمن أمام الأزمة الليبية، معتبرًا أنها لا رجاء فيها.

وقال الشاطر، في تغريدة على تويتر، “رئيس مجلس الأمن يطالب حفتر بالالتزام بوقف إطلاق النار، ألم نقل أن هذا المجلس لا رجاء فيه ومنه، وإن قراراته لا معنى لها”.

وأضاف، “لو سكت لكان أفضل وعندما تكلم ينبغي أن يكون تهديدا يعقبه إجراء، المترد على الشرعية الدولية يعاقب واسترضاء المجرم شريك له في إجرامه”.

واعتبر الشاطر، أن قرار مجلس الأمن يوم الأربعاء بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا بمثابة “وضع العربة أمام الحصان”، مشيرًا إلى أن كلمات المندوبين بمجلس الأمن أيدت مخرجات مؤتمر برلين، والشواهد أن مخرجاته مصيرها الفشل.

وقال الشاطر، “لقد أخفق مسارين والثالث في نفس الاتجاه، قرار الليلة سيواجه بعدم الالتزام بتنفيذه، الدوران في الحلقة المفرغة”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • اى وقف لاطلاق النار ياحمار فالجيش الوطنى سيحرر ما تبقى من طرابلس تنفيذا لتكليف مجلس النواب ويمكن الحكومة الشرعية التى نالت ثقة مجلش النواب ويدخل ما تبقى من خوان فى السجون فالمتغطى باردوغان عريان انظر الى ادلب كان فيها اتقاق وقف اطلاق نار ومع ذلك تقدم الجيش الوطنى السورى وحرر سراقب رغم جعجعة اردوغان واخر ما قاله انه سيحارب جبهة النصرة ليرضى بوتن !!!

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  • الشاطر خيرت نائب مرشدك العام غرق ودخل السجن مع ان الخوان كاتوا يعتبروه العقل المفكر لهم وطلع غبى واضح ان كلكم شطار مثله فى الغباوة

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