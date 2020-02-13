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«الحكومة الموقتة»: الإثنين عطلة رسمية لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الحكومة الموقتة، 17 فبراير المقبل (الإثنين المقبل) عطلة رسمية في جميع المؤسسات، لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير.

ونص قرار الحكومة الذي استند إلى أحكام القانون رقم «5» لسنة 2012 بشأن تحديد العطلات الرسمية على «استثناء المؤسسات والجهات العامة التي تتطلب عملها تواجد موظفيها بمقارهم مع حفظ حقوقهم في ذلك».

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ولفتت الحكومة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الأحد المقبل الموافق 16 فبراير، يوم دوام عمل رسمي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • المقروض ان يعلن الحداد العام فى هذا اليوم الاسود الذى تسبب فى الدمار والتشريد وجلب ارهابيين الى ليبيا والاحتلال التركى رحمة الله على الشهيد معمر القذافى اراد الله له حسن الخاتمة فقتل على يد خوارج العصر وكما قال رسول الله طوبى لمن قتلهم وقتلوه .وهو ما ينطبق على الشهيد معمر ابومنيار القذافى الذى طرد المستعمر الامريكى والطليانى والانجليزى من قواعدهم بليبيا فاستعانوا بالخوان لقتله لينتقموا منه

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