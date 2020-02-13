غابت الدولة وأجهزتها.. وحضر عيسى دباب

غابت الجهات المسؤولة في مدينة غدامس عن صيانة الطرقات، فحضر عيسى دباب الذي منح وقته وجهده من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه من الطرق المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي.

ولاحظ الشاب عيسى تهالك البنية التحتية خاصة الطرق البرية بالمدينة ما أدى إلى صعوبة المرور عليها وتعرض السيارات لأضرار بليغة نتيجة الحفر والتشققات التي ملأتها.

وبدافع شخصي مدعوم بحب فعل الخير، قام المتطوع عيسى بترميم وإصلاح بعض الحفر والتشققات بالطرق الرئيسة بالمدينة، حيث يقوم بجمع الأحجار وتسوية الحفر وردمها بالتراب ويصب زيت السيارات عليها ليصبح ممكنا أن تسير عليها السيارات.

ولم يكترث عيسى لغياب الجهات الخدمية وتقاعسها عن أداء واجبها فمارس عمله التطوعي دون ملل أو كلل لتكون هذه الطرق صالحة لسير المركبات.

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