كاشفًا تفاصيل لقاء حفتر .. دي مايو: إيطاليا لن تقبل بأي تدخل خارجي بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، إنه كان متواجدًا اليوم مرة أخرى في ليبيا، وتحديدًا في مدينة بنغازي، للقاء قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

دي مايو أكد بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، من جديد أن إيطاليا لا تقبل أي تدخل خارجي وأنه يجب علينا أن نعمل بجد من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف “في ليبيا، هناك أشخاص يريدون إجابات، ومع ذلك لا يمكن أن يكون الجواب بأي شكل من الأشكال العسكرية، فلا يمكن أن تكون هناك أسلحة أو تفجيرات، بل يجب أن يكون الطريق إلى الأمام حتماً هو طريق الحوار والدبلوماسية”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية : “نحن نعمل بجد لضمان السير في هذا المسار من قبل الجانبين ومن الضروري بالنسبة لنا احترام نتائج مؤتمر برلين”.

وواصل: “لم أتردد في القول في بداية ولايتي في وزارة الشؤون الخارجية أن الأرض قد فُقدت في ليبيا، لكن من الصواب اليوم أن نقول إن شيئًا ما قد تم استعادته، لقد عدنا إلى أن يكون لدينا وزن حاسم في الاتحاد الأوروبي وموثوقية لا شك فيها مع جميع الفاعلين المعنيين، وذلك بفضل عمل فنيينا والسلك الدبلوماسي وأنظمة استخباراتنا”

وأردف: “بالطبع ، لا يزال المسار معقدًا، وبالتالي لا توجد انتصارات أو شعارات من أي نوع، وعلى العكس من ذلك يجب أن نواصل العمل بثبات والعمل من أجل السلام، وبالطريقة نفسها، للدفاع عن أصولنا الجيواستراتيجية التي تمثل المصلحة الوطنية”.

وأكمل: “الأحد المقبل سوف أكون في ميونيخ لحضور المؤتمر الوزاري حول متابعة برلين، حيث ستتاح لي الفرصة للقاء زملاء من الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي وفي الأسبوع القادم، في روما، سوف أرى الوزير الروسي لافروف بالتنسيق 2 + 2 مع وزير الدفاع”.

واستطرد: “بعد اللقاء المشير حفتر في بنغازي، عدت إلى روما، لكنني لم أتوقف عن التعامل مع ليبيا، حيث تحدثت في مؤتمر (الإيطاليون في ليبيا 1970-2020)، وتم تناول الأحداث المعقدة لمواطنينا في ذلك البلد”.

واختتم: “الأحداث التي تشهد مرة أخرى كيف أن إيطاليا وليبيا جزء من تاريخ مشترك، من علاقة حقيقية بين الشعوب والمجتمعات، وهذا هو السبب في أن واجبنا هو المساعدة في إنهاء حالة عدم الاستقرار ووضع الأسس لقيام ليبيا مزدهرة وديمقراطية وموحدة”.

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