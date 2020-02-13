دي مايو: واجبنا وضع أسس لقيام ليبيا مزدهرة نظرا لتاريخنا المشترك

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إيطاليا وليبيا جزء من تاريخ مشترك، ومن علاقة حقيقية بين الشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في أن واجب إيطاليا هو المساعدة في إنهاء حالة عدم الاستقرار ووضع الأسس لقيام ليبيا مزدهرة وديمقراطية وموحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، الخميس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، “بعد اللقاء مع حفتر في بنغازي ، عدت إلى روما ، لكنني لم أتوقف عن التعامل مع ليبيا، في الواقع ، لقد تحدثت في مؤتمر “الإيطاليون في ليبيا 1970-2020″ ، حيث تم تناول الأحداث المعقدة لمواطنينا في ذلك البلد”

وأشار دي مايو، في منشور سابق الخميس، تجديد تأكيده لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر، أن إيطاليا لا تقبل أي تدخل خارجي، وأنه يجب العمل بجد من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا”

وتابع: “هناك أشخاص يريدون حلول، ومع ذلك ، لا يمكن أن يكون الحل بأي شكل من الأشكال عسكريا، لا يمكن أن تكون أسلحة أو تفجيرات، يجب أن يكون الطريق إلى الأمام حتماً هو طريق الحوار والدبلوماسية”

نحن نعمل بجد لضمان السير في هذا المسار من قبل الجانبين ومن الضروري بالنسبة لنا احترام نتائج مؤتمر برلين”

وأكد دي مايو حضوره المؤتمر الوزاري حول متابعة نتائج مؤتمر برلين، الأحد في ميونخ، قائلا: “ستتاح لي الفرصة للقاء زملاء من الدول الأخرى المعنية بالملف الليبي وفي الأسبوع القادم، في روما، سوف أرى الوزير الروسي لافروف”