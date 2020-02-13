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العدالة والبناء يطالب مجلس الأمن بآليات مناسبة لنجاح وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رحب حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن إيقاف إطلاق النار في ليبيا.

وذكر الحزب في بيان له، أن هذا القرار يُعدُّ رفضًا دوليًا للحل العسكري، في ليبيا، الذي يسعى له حفتر، آملاً أن يكون هذا القرار خطوة تمهد للعودة إلى الحوار السياسي.

وتابع حزب العدالة والبناء: “نتطلع من مجلس الأمن أن يكون جادًا في تنفيذ قراراته بشأن ليبيا، ووضع آليات مناسبة تضمن نجاح تنفيذها على أرض الواقع، ونشدد على أن يكون المجلس حازمًا ضد من يخرق قراراته ويعرقل تنفيذها من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أو من الأطراف المحلية على السواء – تلك الدول والأطراف التي ضربت بعديد القرارات والاتفاقيات السابقة عرض الحائط، وذلك لإعادة بناء ثقة الشعب الليبي في المجتمع الدولي، ولعب دور أكثر فاعلية وإيجابية”.

ودعا الحزب المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق للقيام بدورها في حماية المدنيين وعودة النازحين إلى بيوتهم واستئناف الدراسة بشكل كامل، مؤكدًا على أن عودة المسار السياسي يتطلب من أطراف الحوار تغليب مصلحة الوطن لتخرج البلاد من أزمتها الراهنة التي أثقلت كاهل المواطن الليبي في الشرق والغرب والجنوب.

وفي ختام بيانه، دعا الحزب جميع أبناء ليبيا للاستفادة من هذا القرار ونبذ اللجوء الى العنف، لمواجهة التحديات المتصاعدة الهادفة إلى تكريس الفوضى والانقسام والإرهاب والدكتاتورية، مُثمنًا جهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها، مُطالبًا إياها بتكثيف الجهود في سبيل الحوار والتفاهم.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

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اخبار ليبيا 24

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  • حزب العمالة والغباء عايش فى اوهام فالحل فى النهاية سيكون عسكرى بعد فشل سلامة فلم يحدث فى اى مكان اى حل من مجلس الامن لاى مشكلة بل على العكس ففى اليمن اكثر من قرار اممى لا قيمة له وفى فلسطين ايضا قرارات مجلس الامن فنكوش فنحن فى عالم لا يعترف الا بالقوة فالدعوى لوقف اطلاق النار غير ملزمة لانها تتوقف على التفاوض والجيش الوطنى بسيطرته على غالبية ليبيا والنفط هو من يفرض شروطه ومعه غالبية شعبية ساحقة اما من جلب مرتزقة فهو ضعيف وحتما سيهزم وكالعادة الاخوان مكانهم السجون

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  • واضح ان الاخوان اغبياء جدا فلولا انتصارات الجيش الوطنى ووصولها نيرانها الى كل شبر فى طرابلس لما كان المجتمع الدولى يهرول نحو الجيش الوطنى يطلب منه ياحمار وقف اطلاق النار وبالطبع فالدول الاستعمارية ترغب فى استمرار الفوضى والحرب لبيع اسلحتها ولكن الجيش الوطنى استطاع ان يجبر المجتمع الدولى على مايريد واغلق ابار النفط ولم يبالى باى تهديدات وبدون عائدات النفط ستنهار المليشيات وتتقاتل فيما بينها على ما تبقى من مال وفى النهاية مصير الخوان السجون رغم انف اردوغان كما حصل فى مصر والسودان لمرسى والبشير الحقير والحيوان صوان جبان واول من سيفر الى تركيا عند تحرير مصراطة قريبا جدا

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  • جعجعة الاخوان المسليين لن يكون لها اى وزن فى مستقبل ليبيا بعد ان ظهر وجهها القبيح الخائن للوطن وباعوه للمختل العقلى اردوغان الذى وقع فى شر اعماله فى ادلب ويلعب به بوتن كما يريد

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  • المضحك ان الاخوان تصورا ان القرار فى صالحهم رغم ان العكس صحيح فوقف اطلاق النار دون قيد او شرط بينما كانوا يقولون انهم لن يوافقوا على وقف اطلاق النار حتى يعود الجيش الوطنى الى مواقعه السابقة بينما القرار يبقى سيطرة الجيش على مكاسبه وايضا جعل الية القوة لجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والكل يعلم ان اقوى جيش عربى وافريقى هو الجيش المصرى !!

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