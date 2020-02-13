الحكومة الليبية تتكفل بنفقات مشاركة فريق النصر في الكونفدرالية

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، اليوم الخميس، تكفل مجلس وزراء الحكومة، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

حيث استقبل رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، الخميس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية والمدرب الدولي فوزي العيساوي، واللاعب الدولي يوسف صدقي، ولاعب المنتخب الليبي السابق عبدالسلام الشابي، ومشجعي النادي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وأثني رئيس وزراء الحكومة الليبية على الفريق الأول للعبة كرة القدم بالنادي مثمنا صعوده لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أنه سيعالج مشاكل مستحقات اللاعبين وحلحلة مختلف الأمور والديون المتراكمة على النادي.